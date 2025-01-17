Собянин: Москва экспортирует высокотехнологичную продукцию и услуги в 44 страны

В 2024 году наибольший объем поставок с поддержкой города пришелся на Китай, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Республику Беларусь. Объем экспорта высокотехнологичной продукции и ИТ-услуг вырос в 2,1 раза. Например, программное обеспечение покупали Азербайджан и Индия, комплектующие для ортопедических изделий – Боливия.

В этом году планируется усилить присутствие столичных предпринимателей на рынках Омана, Пакистана, Монголии и Малайзии.

