Собянин: Московский зоопарк занимается сохранением редких видов животных

Московский зоопарк с начала 2024 года спас около 100 животных. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В Московском зоопарке умер жираф Самсон

По его словам, некоторые обитатели попадают в зоопарк «с травмами или в ослабленном состоянии», как, например, азиатские слоны Памир и Пипита, спасённые от истощения.

«Амурский тигр Тихон вышел к людям из-за сокращения кормовой базы, дальневосточный леопард Эльбрус был сбит машиной», — напомнил он.

Градоначальник также добавил, что среди спасённых зоопарком животных есть редкие и вымирающие виды.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш сычуаньского такина - одного из наименее изученных видов копытных, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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