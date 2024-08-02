Собянин: Московский зоопарк занимается сохранением редких видов животных

По его словам, некоторые обитатели попадают в зоопарк «с травмами или в ослабленном состоянии», как, например, азиатские слоны Памир и Пипита, спасённые от истощения.

«Амурский тигр Тихон вышел к людям из-за сокращения кормовой базы, дальневосточный леопард Эльбрус был сбит машиной», — напомнил он.

Градоначальник также добавил, что среди спасённых зоопарком животных есть редкие и вымирающие виды.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш сычуаньского такина - одного из наименее изученных видов копытных, сообщает RT.

