В Московском зоопарке умер жираф Самсон
Легендарный жираф Московского зоопарка Самсон Гамлетович Ленинградов умер в возрасте 30 лет. Об этом зоопарк заявил в своём Telegram-канале.
В сообщении говорится, что 30 лет для жирафа - это как 100 лет для человека. Также отмечается, что Самсон умер 22 июля, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения.
В зоопарке рассказали, что жираф, в 1994 году приехавший в столицу из Санкт-Петербурга, был любимцем абсолютно у каждого посетителя.
«Мы будем помнить Самсона: его мудрый и в то же время любопытный взгляд, плавные движения, спокойствие и уверенность», - сказано в сообщении.
Ранее в Московском зоопарке объявили о рождении детёныша сычуаньского такина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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