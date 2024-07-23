В Московском зоопарке умер жираф Самсон

В сообщении говорится, что 30 лет для жирафа - это как 100 лет для человека. Также отмечается, что Самсон умер 22 июля, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения.

В зоопарке рассказали, что жираф, в 1994 году приехавший в столицу из Санкт-Петербурга, был любимцем абсолютно у каждого посетителя.

«Мы будем помнить Самсона: его мудрый и в то же время любопытный взгляд, плавные движения, спокойствие и уверенность», - сказано в сообщении.

Ранее в Московском зоопарке объявили о рождении детёныша сычуаньского такина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

