Собянин: «Московский предуниверсарий» помогает исполнять мечты тысяч ребят

Сейчас с проектом сотрудничают 15 вузов-партнеров, в которые пришли на обучение 7,3 тысячи старшеклассников.

По его словам, проект дает возможность детям уже в школе стать частью университета своей мечты. Таким образом, у города появился хороший инструмент повышения качества образования.

Среди вузов-партнеров проекта - Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Российский экономический университет имени Плеханова, Московский государственный университет имени Ломоносова и другие.

Собянин подчеркнул, что в предуниверсарии может пройти обучение любой московский школьник, однако необходимо успешно сдать вступительные испытания и выдержать конкурс.

По словам мэра, проект стал успешным. Учащиеся предуниверсариев показали достойные результаты ЕГЭ: средний балл математике – 81, по русскому языку – 82,9, по биологии – 74,6. Так, более 85% выпускников предуниверсариев поступают в вузы по специальностям, соответствующим их профилю обучения.





