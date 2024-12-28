Собянин: «Московский предуниверсарий» помогает исполнять мечты тысяч ребят
Более 7,3 тысяч школьников поступили в вузы-партнеры проекта «Московский предуниверсарий» с начала его работы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что проект начал свою работу более 10 лет назад. Так, в первый год к нему присоединились пять вузов, в предуниверсариях которых обучались около 700 ребят.
Сейчас с проектом сотрудничают 15 вузов-партнеров, в которые пришли на обучение 7,3 тысячи старшеклассников.
По его словам, проект дает возможность детям уже в школе стать частью университета своей мечты. Таким образом, у города появился хороший инструмент повышения качества образования.
Среди вузов-партнеров проекта - Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Российский экономический университет имени Плеханова, Московский государственный университет имени Ломоносова и другие.
Собянин подчеркнул, что в предуниверсарии может пройти обучение любой московский школьник, однако необходимо успешно сдать вступительные испытания и выдержать конкурс.
По словам мэра, проект стал успешным. Учащиеся предуниверсариев показали достойные результаты ЕГЭ: средний балл математике – 81, по русскому языку – 82,9, по биологии – 74,6. Так, более 85% выпускников предуниверсариев поступают в вузы по специальностям, соответствующим их профилю обучения.
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