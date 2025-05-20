Собянин: Московский медицинский техноцентр открыт после реконструкции
В Москве после комплексной реконструкции открылся Московский медицинский техноцентр (инженерный научно-практический центр «Гормедтехника»). Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Отмечается, что работы шли около двух с половиной лет. Был фактически полностью перестроен шестиэтажный корпус, модернизированы ремонтные участки, создан стендовый класс «Медтехлаб».
Градоначальник указал, что в техноцентре появилось новейшее оборудование для обучения инженеров и студентов. Это аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный (НДА) и видеоэндоскопический аппараты.
«Специалисты обновленного Московского медицинского техноцентра смогут заниматься даже самой сложной аппаратурой», — написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что реконструкция исторического стадиона «Металлург» на Яузе завершится в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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