Собянин: Московский медицинский техноцентр открыт после реконструкции

Отмечается, что работы шли около двух с половиной лет. Был фактически полностью перестроен шестиэтажный корпус, модернизированы ремонтные участки, создан стендовый класс «Медтехлаб».

Градоначальник указал, что в техноцентре появилось новейшее оборудование для обучения инженеров и студентов. Это аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный (НДА) и видеоэндоскопический аппараты.

«Специалисты обновленного Московского медицинского техноцентра смогут заниматься даже самой сложной аппаратурой», — написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что реконструкция исторического стадиона «Металлург» на Яузе завершится в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

