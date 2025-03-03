Собянин: Московский городской вокзал «Беговая» откроется в 2026 году
Реконструкцию московского городского вокзала «Беговая» планируется завершить уже в 2026 году. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, вокзал «Беговая» объединит МЦД-1, МЦД-4 и действующее метро «Беговая», благодаря чему улучшится обслуживание трёх московских районов.
«Сегодня всего около 10 тысяч пассажиров пользуются ежесуточно. А в перспективе будут до 75 тысяч и, возможно, к 2030 году – до 90 тысяч человек», – отметил Собянин.
Замгендиректора ОАО «РЖД» Сергей Макаров, в свою очередь, указал, что на данный момент строительная готовность объекта составляет 41%.
Ранее Собянин и гендиректор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли московский городской вокзал «Щербинка» МЦД-2, сообщает RT.
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