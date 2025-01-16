Собянин: Московские ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей

Число посетителей московских ярмарок в 2024 году выросло на два миллиона. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

В прошлом году ярмарки посетили 8,5 млн покупателей, объем реализованных товаров увеличился почти на 37%, до 16 тысяч тонн.

«Порядка 130 площадок расположены в жилых районах, недалеко от станций метро и крупных остановок общественного транспорта... Торговля на межрегиональных ярмарках идет ежедневно, кроме понедельника. И это давно уже не просто торговые точки. Оригинальные павильоны, совмещенные с фестивальными площадками, стали местом притяжения жителей района», — подчеркнул градоначальник.

По словам Собянина, на площадках можно провести время всей семьей. По пятницам, субботам и воскресеньям в городе работают ярмарки выходного дня. Ранее они открывались только в теплое время года, но из-за высокого спроса половина площадок перешла на круглогодичный режим работы.

Для участия в межрегиональной ярмарке необходимо направить анкету в ГБУ «Московские ярмарки», в ярмарке выходного дня – отправить заявку на портал mos.ru. Поставщики участвуют бесплатно. На ярмарках можно купить традиционные или оригинальные продукты из более чем 40 регионов. Качество товаров контролируют сами продавцы и специалисты Комитета ветеринарии. Собянин добавил, что «Московские ярмарки» сделали популярный формат торговли еще комфортнее и доступнее.

