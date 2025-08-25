Собянин: Московские компании смогут выбрать зарубежные выставки для продвижения

Голосование за международные выставки для компаний Москвы открылось в столице. Об этом рассказал в своем канале мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что московские предприниматели смогут сами выбрать, на каких иностранных выставках их товары и услуги представят с помощью столичных властей в 2026 году.

«Голосование уже идет на платформе Made in Moscow», — подчеркнул Собянин.

По результатам определится список ключевых мероприятий в следующем году. Москва возьмет на себя деловую часть: аренду выставочных площадей для застройки стенда Made in Moscow, деловую программу, переговоры с партнерами.

В 2025 году столичный бизнес представили на крупнейших мировых выставках, в том числе Gitex Africa в Марокко и SIAL в Китае. Всего предприниматели города поучаствовали более чем в 40 мероприятиях, где заключили десятки контрактов и заработали миллиарды рублей экспортной выручки.

