Собянин: В Москве будет обновлено и создано более 1,5 тысячи детских площадок

Более 800 спортивных площадок обновят и обустроят в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, также в том году запланированы реконструкция и создание свыше 1,5 тысячи детских площадок.

Так, в Некрасовке появится целый спортивный кластер с турниками, снарядами разного уровня сложности. Поблизости расположатся скейт-парк, корт для падел-тенниса и большое спортивное поле.

В Северном Бутове завершены работы в Спортивном сквере, где расположились беговые дорожки, футбольное поле, воркаут-зона, а также места для занятий баскетболом и игры в настольный и большой теннис.

Кроме того, в сквере «Красная дорожка» в Бабушкинском районе столицы создали детскую тематическую площадку с игровым комплексом-самолетом.

Также новый детский парк появится во Внукове. А в Ивановском районе Москвы детская площадка будет связана с водой и подводными обитателями.

