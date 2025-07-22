Собянин: В Москве будет обновлено и создано более 1,5 тысячи детских площадок
Более 800 спортивных площадок обновят и обустроят в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, также в том году запланированы реконструкция и создание свыше 1,5 тысячи детских площадок.
Так, в Некрасовке появится целый спортивный кластер с турниками, снарядами разного уровня сложности. Поблизости расположатся скейт-парк, корт для падел-тенниса и большое спортивное поле.
В Северном Бутове завершены работы в Спортивном сквере, где расположились беговые дорожки, футбольное поле, воркаут-зона, а также места для занятий баскетболом и игры в настольный и большой теннис.
Кроме того, в сквере «Красная дорожка» в Бабушкинском районе столицы создали детскую тематическую площадку с игровым комплексом-самолетом.
Также новый детский парк появится во Внукове. А в Ивановском районе Москвы детская площадка будет связана с водой и подводными обитателями.
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