Собянин: Многие разработки резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» не имеют аналогов

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» разрабатывают прорывные решения, включая ИВЛ-аппараты и лазерный канал межспутниковой связи, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города подчеркнул, что многие из разработок столичных компаний не имеют аналогов по всей России, а также в мире. Среди инновационных изделий, например, аппарат для очищения крови при почечной недостаточности, оптические мультиплексоры для высокоскоростной передачи данных и многое другое.

Собянин: Московские промышленники увеличивают производство из вторсырья

Он отметил, что московские предприятия владеют 40% действующих российских патентов. Градоначальник добавил, что статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» или промышленного комплекса дает возможность компаниям направлять в научные разработки средства, сэкономленные на уплате налогов.

В частности, патенты на 16 разработок получил в 2023 году один из передовых отечественных производителей микроэлектроники, а правовую охрану 15 изобретений приобрело предприятие, занимающееся изготовлением кабельно-проводниковой продукции. Также патент на технологию изготовления керамических фильтрующих элементов для очистки производственных высокотемпературных газов на промышленных предприятиях получило предприятие, специализирующееся на выпуске огнеупорных материалов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев

Горячие новости

Все новости

партнеры