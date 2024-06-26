Собянин: Многие разработки резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» не имеют аналогов
В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» разрабатывают прорывные решения, включая ИВЛ-аппараты и лазерный канал межспутниковой связи, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Глава города подчеркнул, что многие из разработок столичных компаний не имеют аналогов по всей России, а также в мире. Среди инновационных изделий, например, аппарат для очищения крови при почечной недостаточности, оптические мультиплексоры для высокоскоростной передачи данных и многое другое.
Он отметил, что московские предприятия владеют 40% действующих российских патентов. Градоначальник добавил, что статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» или промышленного комплекса дает возможность компаниям направлять в научные разработки средства, сэкономленные на уплате налогов.
В частности, патенты на 16 разработок получил в 2023 году один из передовых отечественных производителей микроэлектроники, а правовую охрану 15 изобретений приобрело предприятие, занимающееся изготовлением кабельно-проводниковой продукции. Также патент на технологию изготовления керамических фильтрующих элементов для очистки производственных высокотемпературных газов на промышленных предприятиях получило предприятие, специализирующееся на выпуске огнеупорных материалов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru