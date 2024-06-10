Собянин: Московские промышленники увеличивают производство из вторсырья

Промышленники Москвы наращивают производство из вторсырья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, в Москве работает уже более 4,2 тысячи промышленных площадок с 725 тысячами сотрудников.

«Таким компаниям доступно свыше 20 системных мер поддержки, среди которых целевые займы, субсидии и ряд других инструментов», — указал Собянин.

В частности, столичный промышленный комплекс запустил производство полимерпесчаной продукции из вторичного пластика: канализационных люков, колец для колодца, тротуарной плитки, бордюров. Другая компания выпускает продукцию из полученного при переработке пластиковых бутылок волокна, в том числе декоративно-отделочные материалы и утеплители.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» вносит значительный вклад в развитие зеленой экономики. Так, резидент ОЭЗ в 2023 году переработал свыше 5,3 тысячи тонн пластика — это на 25% больше, чем в 2022-м.

