Собянин: Московские промышленники увеличивают производство из вторсырья
Промышленники Москвы наращивают производство из вторсырья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, в Москве работает уже более 4,2 тысячи промышленных площадок с 725 тысячами сотрудников.
«Таким компаниям доступно свыше 20 системных мер поддержки, среди которых целевые займы, субсидии и ряд других инструментов», — указал Собянин.
В частности, столичный промышленный комплекс запустил производство полимерпесчаной продукции из вторичного пластика: канализационных люков, колец для колодца, тротуарной плитки, бордюров. Другая компания выпускает продукцию из полученного при переработке пластиковых бутылок волокна, в том числе декоративно-отделочные материалы и утеплители.
Особая экономическая зона «Технополис Москва» вносит значительный вклад в развитие зеленой экономики. Так, резидент ОЭЗ в 2023 году переработал свыше 5,3 тысячи тонн пластика — это на 25% больше, чем в 2022-м.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru