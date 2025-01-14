Собянин: Мероприятия проекта «Открой#Моспром» посетили более 17 млн человек

Свыше 17 млн человек стали участниками проекта «Открой#Моспром» с 2019 года, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за шесть лет участниками проекта стали 17 млн человек. Сегодня у него есть разные форматы, в том числе бесплатные экскурсии, квизы и мастер-классы. Гости мероприятий сами делают сладости, канцелярские изделия и косметику.

Также популярны экскурсии по инновационным предприятиям и заводам.