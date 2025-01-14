Собянин: Мероприятия проекта «Открой#Моспром» посетили более 17 млн человек

Свыше 17 млн человек стали участниками проекта «Открой#Моспром» с 2019 года, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за шесть лет участниками проекта стали 17 млн человек. Сегодня у него есть разные форматы, в том числе бесплатные экскурсии, квизы и мастер-классы. Гости мероприятий сами делают сладости, канцелярские изделия и косметику.

Также популярны экскурсии по инновационным предприятиям и заводам.

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Собянин добавил, что в 2024 году к проекту присоединились 16 новых производств.

Он отметил, что «Открой#Моспром» играет важную роль в профориентации школьников и помогает найти место работы. Также он позволяет участникам увидеть, что современные заводы чистые и высокотехнологичные и предлагают достойную оплату труда.

Благодаря проекту город получил статус наставника по промышленному туризму.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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