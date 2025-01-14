Собянин: Система здравоохранения переживает свою самую масштабную модернизацию
Медучреждения Москвы становятся более качественными и безопасными благодаря инновационным строительным решениям, рассказам в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр города также уточнил, что на данный момент медицинская система Москвы переживает наиболее масштабную модернизацию.
«При проектировании МКНЦ имени Логинова использовали шесть программных платформ и технологию Open BIM. В здании автоматизированы 15 инженерных систем – они контролируются с диспетчерских пультов», – сообщил он.
Строительство корпусов МГОБ №62 в Сколково тоже поддерживается передовыми цифровыми решениями. По словам Собянина, для повышения точности проектирования применяется информационное моделирование BIM. Это также позволяет ускорить возведение здания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru