Собянин: Мероприятия проекта «Город героев» объединили более 10 тысяч москвичей

Более 750 мероприятий, которые объединили свыше 10 тысяч человек, провели в рамках проекта «Город героев» в Москве. Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Проект создали в 2016 году в целях сохранения памяти о подвигах героев Отечества, укрепления связи поколений, поддержки молодежи, стремящейся реализовать свои патриотические проекты.

В активе «Города героев» в том числе более 100 встреч «Патриотические часы» и свыше 250 патриотических акций. С началом специальной военной операции участники проекта оказывают поддержку российским войскам, в частности, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, изучают навыки первой помощи.

В 2022 году стартовал студенческий проект «Герой моего района», в рамках которого учащиеся Московского педагогического городского университета и Высшей школы экономики предложили рассказывать горожанам об их выдающихся соседях. Инициатива стала общегородской, в ее рамках проводятся форумы, встречи, дискуссии и круглые столы. При этом в интернете публикуют интервью с героями – жителями разных районов столицы.

Так, один из героев проекта - участник СВО Никита Пастушок. В 2022 году мужчина-выпускник Преображенского кадетского корпуса добровольно отправился в зону боевых действий. Боец был дважды ранен, его наградили орденом Мужества, медалями «За боевые отличия» и «Участник СВО». Также в проекте рассказали об Анне Щелкушкиной — директоре Воскресной школы храма Всех Святых, инициаторе организации проекта «Русский Донбасс». Анна занимается волонтерской деятельностью, помогает фронту и населению новых территорий, собирая гумпомощь, организовывая поездки и мероприятия.

В свою очередь, Булат Сахибгареев запустил проект «МосДонор», продвигающий донорство среди молодежи. За почти 10 лет его реализации собрали свыше 400 литров крови, более 900 человек стали новыми донорами.

Еще один «Герой моего района» - заслуженный работник физической культуры, активист района Аэропорт, член президиума совета ветеранов спорта ЦСКА Анатолий Коробочка. Он помогает в благоустройстве объектов спортивного досуга и организации спортивных турниров для ветеранов, молодежи и воспитанников кадетских училищ.

В свою очередь, преподаватель Академии Государственной противопожарной службы МЧС Ксения Чудотворова основала проект «Женщины в погонах». Он объединяет женщин из различных силовых структур ЦФО. Участницы разработали десять собственных проектов. Так, курсантка Академии Дарья Лимонтьева победила в 1 сезоне «Росмолодежь.Гранты» с разработкой «Тропа жизни «По следам Zoи». Проект был посвящен 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской и исследовал ее генеалогическое древо.

