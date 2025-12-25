Собянин: Любая столичная школа может присоединиться к проекту «Урок с чемпионом»

По его словам, на таких встречах ребята знакомятся с чемпионами России, Европы, мира и Олимпийский игр, которые не только рассказывают делятся о профессиональном спорте, но и делятся практическими советами.

«Проект охватывает 17 видов — от вольной борьбы и художественной гимнастики до акробатического рок-н-ролла и биатлона», — отметил градоначальник.

Мэр добавил, что за год в «Уроках с чемпионом» приняли участие более 4,5 тысячи школьников, что вдвое больше, чем год назад. При этом присоединиться к проекту может любая столичная школа.

Ранее Собянин заявил, что в 2025 году в Москве появились 11 новых всесезонных спортивных площадок нового формата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

