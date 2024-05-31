Собянин: «Лето в Москве. Все на улицу» будет проходить во всей районах города

По его словам, фестиваль продлится 100 дней. До 8 сентября во всех районах Москвы будут проходить общедоступные культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

Градоначальник отметил, что для более чем 40 видов мероприятий во всех районах столицы зарезервировано свыше 750 площадок.

«В программе фестиваля: танцы и киберспорт, литературные чтения и кулинарные мастер-классы, шахматы и фитнес, выставки и рисование, музыка и театр», — уточнил мэр.

Ранее стало известно, что в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдет чемпионат столицы по игре «Камень. Ножницы. Бумага», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

