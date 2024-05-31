Собянин: Фестиваль «Рыбная неделя» посетили уже более 3 млн человек
Масштабный фестиваль «Москва – на волне. Рыбная неделя» проходит на 31 площадке в разных районах столицы. Одну из центральных площадок, которая находится на переходе от площади Революции к Манежной площади, посетили мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
По словам Собянина, в работу фестиваля включились не только городские площадки, но и тысячи магазинов столицы, десятки ресторанов, а также почти все рынки города. Мэр отметил, что фестиваль нацелен на то, чтобы популяризировать русскую рыбу, которая поступает со всех регионов России.
Так, на площадках фестиваля можно приобрести свыше 600 видов товаров, среди которых продукция всевозможных способов обработки: охлажденная, свежая, копченая, вяленая, а также широкий ассортимент рыбных деликатесов и консервов.
По словам Оксаны Лут, участники фестиваля могут насладиться прогулкой по Москве и узнать о регионах, которые занимаются рыбным промыслом. Она подчеркнула, что по поручению президента РФ Владимира Путина была разработана карта по повышению потребления рыбной продукции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru