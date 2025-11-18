Собянин: Крупные проекты благоустройства реализовали на юге Москвы
Крупные проекты по благоустройству реализовали в районах Нагатино-Садовники, Нагорный и Царицыно на юге Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Так, в Нагорном привели в порядок территорию у Изютинского пруда. Здесь разместили деревянные настилы с шезлонгами, удобные скамейки и парковые качели, игровую площадку для детей, воркаут-зону с турниками. Кроме того, на территории высадили деревья, разбили цветники и создали рокарии.
Преобразился и Черноморский бульвар рядом с Изютинским прудом. Здесь провели озеленение и обновили рампу для поклонников спорта.
На Симферопольском бульваре у станции метро «Нахимовский проспект» заменили устаревший скейт-парк современным и универсальным. Теперь здесь можно заниматься на скейтбордах, горных и BMX-велосипедах, трюковых самокатах..
В районе Нагатино-Садовники в Каширском проезде обновили каток с искусственным льдом, а также капитально отремонтировали раздевалки, заменили мебель, оборудовали электронные камеры хранения. Для занятий в теплое время года на площадке уложили резиновое покрытие с разметкой. На теннисном корте рядом установили новые сетки и ограждение, обновили покрытие, оборудовали зону отдыха с навесом. Кроме того, на парковке заменили асфальтовое покрытие.
В Царицыне благоустроили часть парка «Сосенки» на пересечении Кавказского бульвара и улицы Бакинской. На этой территории обновили пешеходные дорожки, установили фонари и удобные скамейки. В конце ноября здесь откроют новый мемориал «Поколение победителей» в честь героев Великой Отечественной войны.
