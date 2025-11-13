Собянин: Количество учеников предпринимательских классов выросло в восемь раз

Число московских старшеклассников, которые учатся в предпрофессиональных классах предпринимательского направления, увеличилось до почти 11,4 тысячи. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Количество учащихся выросло в восемь раз с момента запуска проекта в 2021 году. При этом число школ-участников увеличилось с 44 до 223.

Школьники из предпринимательских классов углубленно изучают математику, обществознание, иностранный язык, ряд спецкурсов - например, экономические системы, факторы производства, маркетинг и продажи. Также в учебную программу включены занятия по развитию эмоционального интеллекта, креативности, критического мышления, кроме того, школьники получают навыки публичных выступлений и работы в команде. В то же время учащиеся осваивают профессию агента банка, изучая основы банковского дела, в конце обучения сдают экзамен и получают диплом об освоении специальности.

Партнерами предпринимательских классов стали более 300 компаний, в том числе Wildberries & Russ, Сбер, Альфа-банк, «Яндекс». Ученики посещают бизнес-тренинги, семинары, лекции и бизнес-игры, кейс-чемпионаты, бизнес-акселераторы и форсайт-сессии. Кроме того, классы сотрудничают с Институтом проблем управления Российской академии наук и 17 вузами, в числе которых Российский экономический университет (РЭУ) им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). Под руководством преподавателей и научных сотрудников на лекциях, семинарах и мастер-классах ребята учатся создавать проекты и проводить исследования.

Также под началом экспертов школьники разрабатывают бизнес-идеи и концепции бизнес-проектов и затем защищают их на научно-практической конференции «Наука для жизни» («Шаг в бизнес»). В прошлом учебном году в ней участвовали свыше 5 тысяч учеников предпринимательских классов.

Свыше 90 процентов выпускников таких классов поступают на профильные направления в ведущие российские вузы. Молодые специалисты могут начать карьеру с работы в сфере экономики и финансов или открыть свое дело. При этом многие ученики предпринимательских классов запускают бизнес еще до окончания школы. Так, десятиклассница Екатерина Шевчук из школы № 1474 открыла собственную студию флорариумов, в будущем она планирует масштабировать проект и открыть точку офлайн. София Тарасовская и Виктория Измайлова из школы № 1799 основали свой бренд по продаже наборов для создания декоративных барельефов. Девушки намерены вскоре открыть свой онлайн-магазин. Ученица столичной школы № 1194 Марьяна Шувалова создает мелтсы — саше для ароматических ламп из кокосового воска, она ищет возможности для активного продвижения и продаж крупных партий. В свою очередь, Ярослав Прошин из школы № 1601 создал бренд стритстайл-одежды для подростков с дизайном на основе акварельных рисунков.

