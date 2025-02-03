Собянин: Количество нейрохирургических операций за 5 лет выросло почти на треть

По его словам, только в 2024 году пациентам с заболеваниями нервной системы, в том числе с патологиями головного и спинного мозга, было выполнено около 21 тысячи сложных операций.

Собянин указал, что в настоящее время медицинскую помощь нейрохирургического профиля оказывают в 14 больницах Москвы.

«В арсенале врачей интраоперационные компьютерные и магнитно-резонансные томографы, навигационные станции, 3D-микроскопы, рентгенологические установки и другая современнейшая техника», — написал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в ГКБ №1 имени Пирогова открыли пятый флагманский центр, гордостью которого является уникальный операционный блок с 11 разнопрофильными операционными, пишут «Известия».