Собянин: Количество нейрохирургических операций за 5 лет выросло почти на треть
Количество проведенных московскими врачами нейрохирургических операций за пять лет выросло почти на треть. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, только в 2024 году пациентам с заболеваниями нервной системы, в том числе с патологиями головного и спинного мозга, было выполнено около 21 тысячи сложных операций.
Собянин указал, что в настоящее время медицинскую помощь нейрохирургического профиля оказывают в 14 больницах Москвы.
«В арсенале врачей интраоперационные компьютерные и магнитно-резонансные томографы, навигационные станции, 3D-микроскопы, рентгенологические установки и другая современнейшая техника», — написал градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что в ГКБ №1 имени Пирогова открыли пятый флагманский центр, гордостью которого является уникальный операционный блок с 11 разнопрофильными операционными, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru