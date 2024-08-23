Собянин: Завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева

Капитальный ремонт многопрофильного корпуса городской клинической больницы им. В.В. Вересаева завершается в Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

В обновленной части ГКБ появятся отделения терапии, эндокринологии, кардиологии, аритмологии, сосудистой, нейро- и кардиохирургии. Кроме того, в здании оборудуют две операционные, два реанимационных отделения, установят свыше трех тысяч единиц оборудования.

Как отметил Собянин, обновление многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева входит в масштабную программу модернизации инфраструктуры здравоохранения.

«В первую очередь приводим в порядок многопрофильные клиники, чтобы они вышли на инновационный уровень оказания медпомощи», — указал градоначальник.

Кроме того, в Москве продолжаются работы в четвертом корпусе ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, трех корпусах больницы имени С.П. Боткина, ремонт на двух объектах планируют закончить в этом году.

