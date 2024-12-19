Собянин: Каждый 11-й бизнес Москвы воспользовался городскими мерами поддержки
Свыше 904 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса работают в Москве, столичными мерами поддержки воспользовался каждый 11-й предприниматель. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, на таких предприятиях заняты 3,5 млн человек, малый и средний бизнес обеспечивает четверть налоговых поступлений. Выручка их владельцев постоянно растет, в частности, за счет мер поддержки со стороны города.
Собянин добавил, что Москва первой среди российских субъектов запустила региональные программы льготного факторинга и льготного кредитования для креативных индустрий, ИТ, производства и науки. Градоначальник добавил, что в Москве действуют программы льготного кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность и на экспортную деятельность. «Поручительства по кредитным обязательствам покрывают до 70% суммы кредита в общем объеме до 100 млн рублей», — отметил мэр.
Кроме того, столица оказывает предпринимателям бесплатные консультации, проводит деловые и образовательные мероприятия. В электронном виде предпринимателям оказывается свыше 85% услуг.
В заключение мэр отметил, что цель стратегии Москвы на ближайшие годы — рост масштабов и эффективности бизнеса.
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