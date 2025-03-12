Собянин: Каток на ВДНХ этой зимой посетили полмиллиона человек
Каток на ВДНХ за прошедший зимний сезон посетили 500 тысяч человек. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, на катке прошло более 120 мероприятий, в том числе ледовые шоу и спортивные мастер-классы. Впервые были установлены трибуны для зрителей и ледовая арена для хоккея и лазертага.
«В феврале и марте здесь организовали самый массовый благотворительный день, конькобежный фестиваль и масленичные гулянья», – отметил он.
Градоначальник также добавил, что в настоящее время ВДНХ готовится к весеннему сезону, который станет не менее интересным.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что площадь катка на ВДНХ превышает 20 тысяч квадратных метров, одновременно на нём могут кататься почти пять тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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