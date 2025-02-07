Собянин: Главархив показал, как москвичи проводили зимний досуг в прошлом веке
Главное архивное управление Москвы в честь Дня зимних видов спорта показало уникальные фото прошлого века. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, представленные снимки рассказывают о сложившихся в Москве традициях активного отдыха.
В частности, можно увидеть первый московский каток, который появился в 1860-х годах на улице Петровке, а также Парке культуры и отдыха, где покататься на коньках и лыжах можно было уже в 1929 году.
«С 1935 года лед был доступен в Краснопресненском парке. Катки постепенно появлялись также в спальных районах», — написал Собянин.
Градоначальник добавил, что и сейчас столичные парки, как и десятки лет назад, привлекают любителей зимних видов спорта.
Ранее эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Чадкин заявил, что коньки для массового, фигурного или трюкового катания не следует покупать через интернет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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