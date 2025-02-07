Собянин: Главархив показал, как москвичи проводили зимний досуг в прошлом веке

По его словам, представленные снимки рассказывают о сложившихся в Москве традициях активного отдыха.

В частности, можно увидеть первый московский каток, который появился в 1860-х годах на улице Петровке, а также Парке культуры и отдыха, где покататься на коньках и лыжах можно было уже в 1929 году.

«С 1935 года лед был доступен в Краснопресненском парке. Катки постепенно появлялись также в спальных районах», — написал Собянин.

Градоначальник добавил, что и сейчас столичные парки, как и десятки лет назад, привлекают любителей зимних видов спорта.

Ранее эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Чадкин заявил, что коньки для массового, фигурного или трюкового катания не следует покупать через интернет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

