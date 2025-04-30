Собянин: Картой «Тройка» пользуются жители уже порядка 30 регионов России

Появившаяся в 2013 году в Москве единая карта «Тройка» для оплаты проезда на общественном транспорте стала уникальным событием для страны. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин: С 2013 года продано 52 млн карт «Тройка»

Он отметил, что с 2020 года успешный опыт «Тройки» стали передавать в российские регионы, и в насточщее время московская билетная система «работает примерно в трёх десятках» субъектах РФ, в которых проживают 45 миллионов человек.

«Только за прошлый год к ней присоединились Томская и Архангельская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Приморский край», — подчеркнул Собянин.

Градоначальник добавил, что начиная с 2013 года в Москве и по всей России картами «Тройка» было оплачено более 20 млрд поездок.

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ФОТО: Сайт Московского метрополитена / mosmetro.ru
ТЕГИ:Общественный ТранспортРегионыМосква

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