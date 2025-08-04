Собянин: К началу учебного года в Москве откроют 51 модернизированную школу

По его словам, это, в том числе, школа № 883 на северо-западе города, модернизация которой стартовала в апреле 2024 года. В ходе работ был обновлён фасад, выполнена замена инженерных коммуникаций и внутренняя отделка помещений, а также благоустроена пришкольная территория.

В здании, в котором будут обучаться 700 школьников 6-11-х классов, были оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, учебные пространства для групповых занятий, современная медиатека, спортивный и гимнастический залы, а также уютный обеденный зал.

«Создана современная образовательная среда для детей и педагогов... Ждём детей 1 сентября», — написал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в Москве будет обновлено и создано более 1,5 тысячи детских площадок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».