Собянин объявил об открытии обновленной детской поликлиники на востоке Москвы

Модернизация детской поликлиники № 122 в Москве полностью завершена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

После реконструкции было открыто головное здание учреждения в Восточном Измайлове.

«Сделали современные и удобные пространства для маленьких пациентов и их родителей, в зонах ожидания — экраны электронной очереди и игровые уголки. Разместили понятную навигацию», — подчеркнул градоначальник.

Кроме того, при входе в здание оборудовали теплое помещение для колясок.

Поликлиника оснащена необходимым оборудованием для диагностики, включая УЗИ-аппараты, мониторы сердечно-сосудистой системы, офтальмологическую технику. Все устройства интегрированы в единую цифровую сеть.

Для удобства пациентов наиболее востребованные кабинеты расположили на нижних этажах, ближе к входу. На втором этаже находятся педиатры, а на третьем — узкие специалисты.

Территория возле поликлиники благоустроена, здесь разделили пешеходные и транспортные потоки, заменили ограждение, установили новые фонари и оборудовали игровую зону. Как отметил Собянин, город делает все возможное, чтобы посещение врачей семьями с детьми проходило в максимально комфортных условиях.

