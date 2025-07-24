Собянин объявил об открытии обновленной детской поликлиники на востоке Москвы
Модернизация детской поликлиники № 122 в Москве полностью завершена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
После реконструкции было открыто головное здание учреждения в Восточном Измайлове.
«Сделали современные и удобные пространства для маленьких пациентов и их родителей, в зонах ожидания — экраны электронной очереди и игровые уголки. Разместили понятную навигацию», — подчеркнул градоначальник.
Кроме того, при входе в здание оборудовали теплое помещение для колясок.
Поликлиника оснащена необходимым оборудованием для диагностики, включая УЗИ-аппараты, мониторы сердечно-сосудистой системы, офтальмологическую технику. Все устройства интегрированы в единую цифровую сеть.
Для удобства пациентов наиболее востребованные кабинеты расположили на нижних этажах, ближе к входу. На втором этаже находятся педиатры, а на третьем — узкие специалисты.
Территория возле поликлиники благоустроена, здесь разделили пешеходные и транспортные потоки, заменили ограждение, установили новые фонари и оборудовали игровую зону. Как отметил Собянин, город делает все возможное, чтобы посещение врачей семьями с детьми проходило в максимально комфортных условиях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru