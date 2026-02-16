Собянин: К московскому порталу поставщиков присоединилась Курская область
Заказчики из Курской области присоединились к столичному порталу поставщиков. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.
Отмечается, что регион стал уже 44-м заказчиком на платформе.
«Подключение состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве, которое было подписано прошлой осенью», — указал мэр.
Теперь государственные и муниципальные учреждения из Курской области смогут приобретать товары и услуги в разных регионах по оптимальным ценам. В свою очередь, зарегистрированные на портале предприниматели получили новый рынок сбыта для продукции.
Курские поставщики работают на платформе с 2017 года, они заключили 2,6 тысячи сделок на 466,5 млн рублей. Чаще всего они продавали свою продукцию в Москву.
Портал поставщиков запустили в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Платформа помогла наладить взаимодействие государственных заказчиков и бизнеса, на ней уже работают свыше 395 тысяч предпринимателей и делают закупки более 60 тысяч государственных и муниципальных учреждений из 44 регионов РФ. На портале представлено более 3,4 млн уникальных наименований товаров и услуг, заключается свыше 1,5 тысячи контрактов ежедневно.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru