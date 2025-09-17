Собянин: К 2030 году завершим создание нового каркаса стационарной помощи

Формирование нового каркаса стационарной помощи в Москве завершится к 2030 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.

Программу масштабной модернизации столичных стационаров начали в 2010 году, уже было построено 29 больничных корпусов, реконструировано 133, планируется строительство 11 новых и реконструкция 43 действующих корпусов.

«Объемы высокотехнологичной медицинской помощи выросли почти в шесть раз. Порядка 80 процентов операций выполняются малоинвазивными методами — это значительно сокращает сроки восстановления пациентов», — подчеркнул мэр.

В городе появились новейшие медицинские комплексы, в том числе Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», инфекционная клиническая больница № 1, шесть флагманских центров на базе крупнейших в столице многопрофильных больниц, клинический научный центр имени А.С. Логинова, многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира, травматолого-ортопедический корпус ГКБ № 31 им. академика Г.М. Савельевой. Была произведена полная реконструкция приемных отделений взрослых и детских стационаров, в том числе в ГКБ им. М.П. Кончаловского, имени В.П. Демихова, № 24, № 29 им. Н.Э. Баумана, имени М.Е. Жадкевича, им. Ф.И. Иноземцева, ДГКБ им. З.А. Башляевой, Морозовской ДГКБ, ДГКБ им. Н.Ф. Филатова, ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В Москве строятся амбулаторно-стационарный и операционно-реанимационный корпусы Московской городской онкологической больницы № 62 в «Сколкове». Продолжается строительство и реконструкция корпусов ряда стационаров, в том числе НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ имени В.П. Демихова, Морозовской ДГКБ.

Стационары Москвы оснащают новейшим оборудованием, которое позволяет врачам применять современные виды диагностики и лечения. Уже около 80 процентов хирургических вмешательств проводят малоинвазивными методами, в результате существенно сокращаются сроки восстановления пациентов после операций. Объемы высокотехнологичной медпомощи выросли почти вшестеро — с 33,4 тысячи операций в 2010 году до более 192 тысяч в 2024-м.

Столица более 10 лет занимается цифровой трансформацией городского здравоохранения, электронные сервисы и большинство медучреждений Москвы связаны в едином цифровом контуре.

