Собянин: К 1 сентября в Москве откроется 51 реконструированная школа
В Москве завершилась комплексная реконструкция учебного корпуса школы № 534 на улице Мусы Джалиля. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, построенный в 1985 году корпус требовал серьёзной реконструкции. Начиная с мая 2024 года была выполнена замена инженерных коммуникаций, обновление фасада и кровли, а также внутренняя отделка.
В здании появились новые учебные кабинеты,медиатека, помещение для мероприятий, лекций и выставок, а также спортивный и гимнастический залы, уютная столовая. Также выполнено благоустройство пришкольной территории.
Собянин отметил, что с 1 сентября 2025 года в реконструированном корпусе школы № 534 продолжат обучение школьники 5-11-х классов.
«В продолжение программы «Моя школа» ведутся работы по обновлению 51 школьного здания. Завершить их планируют в текущем году», - написал мэр.
Ранее Собянин рассказал о преображении после модернизации школы № 883 на северо-западе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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