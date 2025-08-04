Собянин: К 1 сентября в Москве откроется 51 реконструированная школа

По его словам, построенный в 1985 году корпус требовал серьёзной реконструкции. Начиная с мая 2024 года была выполнена замена инженерных коммуникаций, обновление фасада и кровли, а также внутренняя отделка.

В здании появились новые учебные кабинеты,медиатека, помещение для мероприятий, лекций и выставок, а также спортивный и гимнастический залы, уютная столовая. Также выполнено благоустройство пришкольной территории.

Собянин отметил, что с 1 сентября 2025 года в реконструированном корпусе школы № 534 продолжат обучение школьники 5-11-х классов.

«В продолжение программы «Моя школа» ведутся работы по обновлению 51 школьного здания. Завершить их планируют в текущем году», - написал мэр.

Ранее Собянин рассказал о преображении после модернизации школы № 883 на северо-западе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».