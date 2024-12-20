Собянин исполнит мечты детей в рамках акции «Елка желаний»
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в новогодней акции «Елка желаний», сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Собянин снял три открытки с елки, установленной в Кремле. Одно из них связано с желанием мальчика Артема из Донецкой Народной Республики, который мечтает о караоке-системе. Другие два — от московских детей: Глеба, мечтающего о велосипеде, и Вероники, пожелавшей конструктор.
Собянин отметил, что все желания обязательно будут исполнены, добавив, что увлечение Вероники конструктором, обычно характерное для мальчиков, можно считать хорошим трендом. Открытки с пожеланиями выполнены в виде новогодних шаров разного цвета: серебряные связаны с детьми с инвалидностью, синие — с детьми из новых регионов России, а красные — с семьями военнослужащих.
Акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. За это время было исполнено более 213 тыс. детских желаний, а в мероприятии участвовали свыше 88 тыс. человек и более 1,5 тыс. организаций, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кирилл Пуртов рассказал о развитии конкурентной среды в Москве
- Казанский университет разработал устройство для высокоскоростной связи в 5G и 6G
- Елена Воробей рассказала, что избегает шуток о смерти и религии
- Грузовое судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе
- Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации
- СМИ: Шольц собирается в Москву с мирной миссией
- Венгрия добилась приостановки для нее санкций против Газпромбанка
- Набиуллина рассказала о своей просьбе к Деду Морозу
- Хинштейн заявил, что при обстреле Рыльска погибли шесть человек
- Набиуллина: Под санкциями находится 129 банков РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru