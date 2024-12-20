Собянин исполнит мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

Собянин отметил, что все желания обязательно будут исполнены, добавив, что увлечение Вероники конструктором, обычно характерное для мальчиков, можно считать хорошим трендом. Открытки с пожеланиями выполнены в виде новогодних шаров разного цвета: серебряные связаны с детьми с инвалидностью, синие — с детьми из новых регионов России, а красные — с семьями военнослужащих.

Акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. За это время было исполнено более 213 тыс. детских желаний, а в мероприятии участвовали свыше 88 тыс. человек и более 1,5 тыс. организаций, передает «Радиоточка НСН».