Собянин исполнит мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в новогодней акции «Елка желаний», сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Собянин снял три открытки с елки, установленной в Кремле. Одно из них связано с желанием мальчика Артема из Донецкой Народной Республики, который мечтает о караоке-системе. Другие два — от московских детей: Глеба, мечтающего о велосипеде, и Вероники, пожелавшей конструктор.

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Собянин отметил, что все желания обязательно будут исполнены, добавив, что увлечение Вероники конструктором, обычно характерное для мальчиков, можно считать хорошим трендом. Открытки с пожеланиями выполнены в виде новогодних шаров разного цвета: серебряные связаны с детьми с инвалидностью, синие — с детьми из новых регионов России, а красные — с семьями военнослужащих.

Акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. За это время было исполнено более 213 тыс. детских желаний, а в мероприятии участвовали свыше 88 тыс. человек и более 1,5 тыс. организаций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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