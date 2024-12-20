Сергей Собянин: На севере Москвы благоустроили два парка и два сквера

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на севере города в уходящем году. Об этом градоначальник написал на своем персональном сайте.

Так, в районах на севере привели в порядок по два парка и сквера. В Коптево благоустроили «Вишневый сад» — домашний парк для жителей домов на Большой Академической улице.

«Изюминкой благоустройства стали арт-объекты – яркие вишни и гармонирующее с ними покрытие беговых дорожек и площадок... Сделали площадки для стритбола, волейбола и баскетбола, панна-футбола и поставили стол для пинг-понга», — подчеркнул Собянин, добавив, что здесь также появились новые комплексы для воркаута и уличные тренажеры.

Мэр отметил, что в парке также обновили газон, высадили новые вишневые деревья, установили освещение и привели в порядок парковку со стороны Большой Академической.

Вместе с тем в Тимирязевском районе завершили благоустройство в сквере Соломенной сторожки. На детской площадке появились прорезиненное покрытие и канатный комплекс, кроме того, были установлены современные комплексы воркаута. Также в сквере привели в порядок территорию у монумента «Победа» и памятника скульптору Вучетичу, создали садово-парковую композицию, восстановили старый и разбили новый газон, высадили цветники с многолетниками, кустарники и деревья.

В Савеловском районе преобразили одноименный парк. В глубине парка установили универсальную спортивную площадку, неподалеку появились уличные тренажеры, на другой стороне парка разместили еще одну площадку с тренажерами и комплексами для воркаута. Кроме того, здесь возвели детский городок с игровым комплексом для малышей и ребят постарше, обустроили зоны отдыха с круговыми лавочками и клумбами. Также парк дополнительно озеленили.

В Керамическом проезде в Восточном Дегунино был благоустроен сквер, где создали места для детского досуга, обновили площадку для выгула и тренировки собак, спортивные зоны, установили парковые качели, скамейки и более ста новых современных фонарей.

