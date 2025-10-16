Собянин: Индексация городских соцвыплат в 2026 году будет выше уровня инфляции

Власти Москвы выделят 810 млрд рублей на социальную поддержку горожан в 2026 году. Об этом в своем канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Приоритетами остаются безусловное выполнение всех социальных обязательств и оказание качественных и своевременных услуг в учреждениях социальной защиты», — отметил градоначальник.

Москвичам будут предоставлять в том числе социальные выплаты, поддержку в натуральной форме, качественные и своевременные услуги в геронтологических и реабилитационных центрах, социальных домах и других учреждениях.

С 1 января следующего года на шесть процентов проиндексируют размеры пособий и выплат жителям старшего поколения, семьям с детьми, людям с инвалидностью. Это превышает прогнозируемые темпы инфляции. На выплаты семьям с детьми в проекте бюджета предусмотрели 93 млрд рублей, старшему поколению — 204 млрд, в том числе 177,6 млрд - на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам.

Свыше 200 млрд рублей направят на обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий горожан на общественном транспорте Москвы и области, пригородном железнодорожном транспорте. На финансирование льгот по оплате услуг ЖКХ для ряда москвичей выделят 38,2 млрд рублей, на субсидии на оплату ЖКУ семьям с невысоким уровнем дохода — 25 млрд. Поддержку по ЖКХ получат около 3,4 млн человек.

Принципы адресности и проактивного подхода при предоставлении мер соцподдержки москвичам остаются приоритетом развития системы социальной защиты. Единый оператор по оказанию такой поддержки - Социальное казначейство, обеспечивающее полный цикл предоставления льгот.

Также Собянин рассказал, что на развитие материально-технической базы (строительство, капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования) учреждений соцзащиты в 2026 году выделят 22,1 млрд рублей, в предстоящую трехлетку — 62,1 млрд. Благодаря этому станут возможны ремонт стационарных социальных учреждений для детей и пожилых граждан, в том числе ремонт и оснащение объектов для новых центров московского долголетия. Часть средств потратят на капремонт Социально-реабилитационного центра ветеранов имени В.Г. Михайлова, где создадут Дом ветеранов войн — участников специальной военной операции. Также запланировано комплексное благоустройство Екатерининского парка, на территории которого расположен центр.

