Собянин и Цивилева навестили участников СВО в московском госпитале
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс» рассказал, что вместе с заминистра обороны РФ Анной Цивилёвой посетил Госпиталь ветеранов войн №3.
Градоначальник отметил, это одно из крупнейших специализированных лечебных учреждений столицы, где здоровье восстанавливают многие участники специальной военной операции (СВО). Работают в госпитале 1450 человек. Это врачи, имеющие огромный опыт в лечении и реабилитации участников вооружённых конфликтов. Помогает им самое необходимое и современное медицинское оборудование.
По словам мэра, в госпитале оборудовано отделение медицинской реабилитации, включающее кабинеты физиотерапии и зал бальнеотерапии с минеральными ваннами. В блоке лечебной физкультуры есть все виды роботизированной кинезиотехники и специальные тренажёры для коррекции координации и работы с поражёнными конечностями. В неврологических отделениях имеются два зала для самостоятельных занятий пациентов.
Также в медучреждении обустроен кабинет психологической разгрузки и зал для сеансов арт-терапии, где занятия проводят психологи и логопеды. С 2023 года здесь работает Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО — это спецполиклиника для ветеранов, завершивших военную службу.
Отмечается, что каждого пациента ведёт персональный врач. Кроме того, с ним работает мультидисциплинарная команда, состав которой зависит от специфики заболевания и показаний. В их числе врачи-хирурги, нейрохирурги, травматологи, реабилитологи, психологи. При этом пациенту доступны консультации с лечащим врачом, психологом или администратором с помощью телемедицины.
«По поручению президента РФ, совместно с Минобороны, Минздравом мы развернули целую сеть больниц для оказания помощи ребятам со всей страны, участвующим в СВО. Сегодня в Москве открыто пять многопрофильных клиник, которые полностью посвящены только этой задаче», - написал Собянин.
Кроме Госпиталя ветеранов войн №3 важную роль в лечении и реабилитации раненых военнослужащих играет Московский медицинский клинический центр «Вороновское». Здесь сформирована уникальная система медицинской помощи и реабилитации замкнутого цикла. Специалисты проводят сложнейшие оперативные вмешательства, оказывают комплексную лечебно-протезно-ортопедическую помощь, психологическую поддержку, а также содействуют социальной адаптации и решают другие проблемы своих пациентов.
Ключевым звеном даннойсистемы является центр протезирования и комплексной реабилитации, включающий протезное предприятие полного цикла, зоны лечебной физкультуры и реабилитационные залы, комнаты социально-бытовой адаптации, школу ходьбы. Сроки протезирования сведены к минимуму и составляют от четырех до 12 недель.
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