Собянин и Мурашко осмотрели роддом в обновленном корпусе ГКБ им. Вересаева

Итоги работ градоначальник осмотрел вместе с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Он отметил, что благодаря реконструкции, которую выполнили меньше, чем за полтора года, в столице появился современный роддом, укомплектованный лучшим оборудованием.

В частности, в медучреждении есть семь операционных, приёмное отделение с экстренной операционной, отделение патологии беременности, инфекционный бокс, отделение реанимации и интенсивной терапии, стационар кратковременного пребывания, фойе для торжественной встречи при выписке из новорождённых.

«Пациентки теперь могут получить все виды диагностики и лечения в одном месте — подготовиться к рождению ребёнка и сохранить женское здоровье», - указал Собянин.

Ранее Собянин заявил, что в ГКБ имени В.В. Вересаева начал прием пациентов лечебный корпус № 2, где находятся блоки кардиохирургии, аритмологии и сосудистых заболеваний и высокотехнологичные операционные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

