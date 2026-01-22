Собянин и Мурашко осмотрели роддом в обновленном корпусе ГКБ им. Вересаева
Новый родильный дом откроется в корпусе № 12 городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева на Лобненской улице (дом 10) после комплексной реконструкции. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Итоги работ градоначальник осмотрел вместе с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Он отметил, что благодаря реконструкции, которую выполнили меньше, чем за полтора года, в столице появился современный роддом, укомплектованный лучшим оборудованием.
В частности, в медучреждении есть семь операционных, приёмное отделение с экстренной операционной, отделение патологии беременности, инфекционный бокс, отделение реанимации и интенсивной терапии, стационар кратковременного пребывания, фойе для торжественной встречи при выписке из новорождённых.
«Пациентки теперь могут получить все виды диагностики и лечения в одном месте — подготовиться к рождению ребёнка и сохранить женское здоровье», - указал Собянин.
Ранее Собянин заявил, что в ГКБ имени В.В. Вересаева начал прием пациентов лечебный корпус № 2, где находятся блоки кардиохирургии, аритмологии и сосудистых заболеваний и высокотехнологичные операционные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Немецкий политолог допустил появление у ФРГ ядерного арсенала в будущем
- Переходят на сёла: Города-миллионники «пресытились» ПВЗ
- Дешево и уникально: Почему инвесторы вкладываются в курортную недвижимость Алтая
- Трамп снова рассказал об урегулированных при нем многолетних конфликтах
- «Раздавит как козявок»: Почему ядерное оружие не защитит ЕС от Трампа
- Европарламент отклонил четвертый вотум недоверия фон дер Ляйен
- Роскомнадзор заблокировал в 2025 году более 400 VPN-сервисов
- MACAN, Баста и ICEGERGERT оказались в фаворитах у российских студентов
- «Предложить нечего»: Почему обрушилась выдача кредитных карт в России
- Российское присутствие в Сирии оказалось под вопросом из-за Турции и США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru