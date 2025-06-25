Сергей Собянин рассказал о масштабной модернизации московских больниц

Более 2 млн квадратных метров медицинских объектов реконструировали и построили в Москве за пять лет, в этом году модернизация объектов здравоохранения охватит около 100 тысяч кв. м больниц. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, планируется модернизировать 15 корпусов в больницах имени Ф.И. Иноземцева, №15 имени О.М. Филатова, имени В.В. Вересаева, №1 имени Н.И. Пирогова, №67 им. Л.А. Ворохобова, им. А.К. Ерамишанцева, а также ММНКЦ имени С.П. Боткина, НИКИО им. Л.И. Свержевского, Морозовской ДГКБ, Московском многопрофильном центре паллиативной помощи. Работы пройдут с минимальным влиянием на текущую деятельность учреждений. После завершения реконструкции больницы будут соответствовать современным стандартам столичной медицины.

Так, в корпусе №8 ММНКЦ им. С.П. Боткина работы находятся уже на финальной стадии. В здании-объекте культурного наследия провели не только ремонт, но и реставрацию, в том числе усилили конструкции, обновили фасад, заменили покрытие кровли и инженерные сети. В то же время завершилось благоустройство территории больницы, где обновили тротуары, расширили проезды, установили лавочки, навесы, два новых фонтана, выполнили озеленение и другие работы.

Кроме того, в Москве завершилась реконструкция корпуса №2 Центра паллиативной помощи на улице Двинцев и комплексная модернизация каркаса паллиативной службы города. Здесь усилили конструкции, отремонтировали кровлю, сделали новый вентилируемый фасад, установили пять пассажирских и один малый грузовой лифты. В здании создали безбарьерную среду, палаты для пациентов, малую операционную для малоинвазивных процедур и манипуляций. На прилегающей территории появились удобные тротуары, фонари и скамейки, парковка.

В свою очередь, в больнице имени Ф.И. Иноземцева закончили капитальный ремонт семиэтажного корпуса №1 площадью 10,3 тысячи кв. м. Здесь оборудовали ряд подразделений, в том числе консультативно-диагностическое отделение, стационар кратковременного пребывания, офтальмологический центр, операционный блок, которые оснастили современным оборудованием. Для пациентов создали комфортные маломестные палаты, зоны ожидания, отапливаемый подземный переход для доступа в лечебный корпус №1 и другие части стационара. При этом модернизация семиэтажного лечебного корпуса в НИКИ оториноларингологии им. Л.И. Свержевского вышла на финальную стадию. В здании объединят взрослый и детский сурдологические центры, оборудуют кабинеты функциональной диагностики, компьютерной томографии, специализированной электрофизиологической диагностики и дневной стационар.

В то же время в корпусе №12 ГКБ им. Пирогова разместят межокружной ревматологический центр с консультативно-диагностическим отделением, стационаром, отделением лучевой диагностики и другими подразделениями. Кроме того, в 2025 году завершат создание акушерско-гинекологического кластера в больнице им. В.В. Вересаева, где откроют современные центр женского здоровья и роддом. В шестиэтажном терапевтическом корпусе № 4 больницы №15 имени О.М. Филатова начнут работу ключевые отделения больницы, а модернизация повысит эффективность экстренного и планового лечения. Также в столице продолжается обновление корпуса «А» больницы №67 им. Л.А. Ворохобова. По завершении работ здесь запустят отделения хирургии, эндоскопии, проктологии, анестезиологии, реанимации, диагностические кабинеты, операционный блок.

Как отметил Собянин, обновленные здания медучреждений войдут в единый цифровой контур городского здравоохранения, перейдут на безбумажный формат и предоставят врачам возможность использовать систему цифрового управления клиникой.

