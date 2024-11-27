Собянин и Голикова открыли четвертый центр женского здоровья
В Москве начал работать новый центр женского здоровья. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин, который открыл новое медучреждение вместе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
По его словам, новый центр на Перервинском бульваре, входящий в структуру городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова, стал четвёртым в столице и крупнейшим России.
Градоначальник указал, что здесь женщины смогут получать профильную медицинскую помощь в течение всей жизни.
«Установлена новейшая медтехника, включая маммограф, аппараты УЗИ экспертного класса и всё необходимое оборудование для оказания высококачественной помощи женщинам», — написал Собянин.
Отмечается, что общая численность прикреплённого к новому центру пациентов составляет 410 тысяч человек, а в день профильную медпомощь смогут получить до трёх тысяч женщин.
Ранее Собянин заявил, что в Москве отремонтировали ещё 13 детских и взрослых поликлиник по новому стандарту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru