Собянин и Белозеров открыли вокзал «Митьково» на МЦД-3
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли новый московский городской вокзал «Митьково» на МЦД-3. Они также поздравили сотрудников РЖД с профессиональным праздником, сообщило Агентства «Москва».
Собянин отметил, что система РЖД сегодня является одним из главных партнеров правительства Москвы по развитию транспортной системы. Так, за последние годы было создано Московское центральное кольцо, четыре Московских центральных диаметра и построены вокзалы.
Мэр добавил, что благодаря реализованным проектам изменился транспортный каркас Москвы и улучшилось движение. По его словам, на ближайшие годы запланировано строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург по поручению президента России Владимира Путина.
Белозеров в свою очередь поблагодарил Собянина за традицию открытия нового вокзала в День железнодорожника. Он отметил, что благодаря новому объекту улучшатся транспортные возможности населения. Так, по его словам, менее чем за год МЦД-3 на этом направлении перевез 122 млн человек, а в день это количество достигает 415 тысяч человек.
Благодаря новому вокзалу пассажиры смогут экономить до 20 минут времени в пути, также новый вокзал улучшит транспортную доступность парка «Сокольники». Ожидается, что он будет перевозить 6,6 тысяч человек в сутки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле выросло до шести
- Иран потребовал от Евросоюза оказать давление на Израиль
- СК: Против сенатора Савельева возбуждено дело о приготовлении к убийству
- IT-эксперт Муртазин исключил блокировку Google Android и iOS
- Депутат Диденко предрек блокировку в России Google, Android и iOS
- СМИ: Харрис собрала в июле вдвое больше средств, чем Трамп
- Группа Garbage отменила оставшиеся концерты из-за травмы солистки
- Телеграм: Обмен заключенными, деанон и тошнотики на Олимпиаде
- Сенатора Савельева задержали по подозрению в причастности к организации убийства
- Кара-Мурза завил Байдену, что был уверен, что умрет в тюрьме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru