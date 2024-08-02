Собянин и Белозеров открыли вокзал «Митьково» на МЦД-3

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли новый московский городской вокзал «Митьково» на МЦД-3. Они также поздравили сотрудников РЖД с профессиональным праздником, сообщило Агентства «Москва».

Собянин отметил, что система РЖД сегодня является одним из главных партнеров правительства Москвы по развитию транспортной системы. Так, за последние годы было создано Московское центральное кольцо, четыре Московских центральных диаметра и построены вокзалы.

Мэр добавил, что благодаря реализованным проектам изменился транспортный каркас Москвы и улучшилось движение. По его словам, на ближайшие годы запланировано строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург по поручению президента России Владимира Путина.