Эксперт: Тоннель в районе Савеловского вокзала разгрузит соседние магистрали

В Москве открыли новый автодорожный тоннель под ж/д путями МЦД-4, который связал Бутырский район и Марьину Рощу. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, тоннель упрощает выезд со Складочной на улицу Двинцев и далее на ТТК, а время в пути для автомобилистов сократилось на 20 минут.

В районе Савеловского вокзала активно строятся новые кварталы, поэтому встает вопрос транспортной доступности. Так, транспортные изменения затронут 135 тысяч жителей двух районов Северо-Восточного округа города. Далее также планируется строительство внутриквартальных дорог и выезда в сторону улицы Добролюбова.

Со своей стороны, президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков отметил, что новый тоннель создаст дополнительный локальный радиальный дорожный коридор между Бутырской и Шереметьевской улицей, образуя новый въезд и выезд из района на Третье кольцо.

«Это разгрузит соседние магистрали и улучшит условия для местного трафика. Открытие нового автодорожного тоннеля сделает поездки по городу быстрее и короче для многих жителей двух районов округа», - добавил он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве дорог в Новой Москве. Проектируемые и восстанавливаемые дороги обеспечат дополнительную транспортную связь от улицы Адмирала Корнилова до станции метро «Саларьево» без выезда на Киевское шоссе. Специалисты также учтут потребности в дорожной инфраструктуре будущих жителей многоквартирного ЖК «1-й Саларьевский».

Всего в рамках проекта предполагается проложить и реконструировать примерно два километра дорог. Полностью будет реконструирована Красулинская улица, а также построено 800 метров Проектируемого проезда № 8400.

