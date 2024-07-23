Собянин: Гранты от города получили 142 проекта научных медисследований

Для поддержки научных команд столичных стационаров Москвы в столице учреждены специальные гранты. Так, за два года такую поддержку от государства получили 142 медицинских проекта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что проекты отбирались по принципу актуальности и соответствию технологиям современных направлений развития науки. Сейчас успешно завершены первые 27 этапов исследований, которые уже можно внедрить в систему здравоохранения.

Помимо этого, в 2024 году московские медики завершат еще 27 проектов. Так, недавно стартовала новая заявочная кампания на сумму 2,6 млрд рублей на три года, московские медицинские учреждения могут подать заявку онлайн до 20 сентября.

Так, среди самых успешных медицинских изобретений мэр отметил методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях – лечение по ней прошли уже более 1000 человек. Врачи Морозовской детской клинической больницы в свою очередь создали прибор для неинвазивной визуализации микрокровотока человека для ранней диагностики бронхиальной астмы у детей. По результатам обследования более 300 детей выяснилось, что точность методики составила более 95%.

