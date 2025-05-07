Собянин: Городской вокзал Москва-Сити станет частью большого транспортного хаба

Он уточнил, что в 2025 году будут открыты две пассажирские платформы, на которых в настоящее время идут отделочные и пусконаладочные работы, а также часть южного вестибюля, готовый уже на 85%.

«После полного завершения реконструкции в 2026 году новый московский городской вокзал... объединит Московское центральное кольцо, МЦД-1 и МЦД-4, метро, а также аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево», - написал Собянин.

Градоначальник добавил, что новый вокзал свяжет районы Пресненский, Хорошевский, Дорогомилово, Хорошево-Мневники и Филевский Парк.

Ранее Собянин заявил, что строительство городского вокзала Петровско-Разумовская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) завершится в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

