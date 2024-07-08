Собянин: Городским вокзалом Печатники воспользовались более 2,2 млн человек

Пассажиропоток Печатников растет с каждым годом, сейчас это 3,6 тысячи пассажиров в сутки, отметил глава города.

Ранее около городского вокзала высадили кустарники и уложили рулонный газон площадью почти 17000 квадратных метров. В рамках проекта благоустройства также будет улучшена улично-дорожная сеть. Уже завершено устройство новых тротуаров с покрытием из гранитной плитки, площадь покрытия превышает 11000 квадратных метров.

Порядка 700 тысяч москвичей и гостей столицы ежедневно ездят на столичных трамваях, рассказал ранее мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, многолетняя программа обновления подвижного состава почти завершилась. На сегодняшний день 95% всех трамвайных вагонов - новые, удобные и низкопольные. Планируется, что все столичные трамваи станут подобными через несколько лет.

