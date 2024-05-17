Собянин представил планы поддержки предпринимательства и развития инноваций

Современная история предпринимательства в Москве насчитывает более 30 лет, бизнес стал мощнейшим драйвером, который тянет за собой экономику города. Стратегию развития предпринимательства и поддержки инноваций до 2030 года представил мэр столицы Сергей Собянин в своем блогею

Бизнес должен сыграть ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета и безопасности России. Для этого правительству Москвы необходимо поддержать обеспечивающие производство критически важной продукции и имеющие реальные перспективы роста отрасли и организации, развивать инфраструктуру высокотехнологичного предпринимательства, стимулировать частные инвестиции в исследования и разработки, поддержать патентование и коммерциализацию интеллектуальной собственности, создать условия для инвестирования в высокотехнологичные проекты. Кроме того, городу следует поддерживать и продвигать бренд «Сделано в Москве».

Как отметил Собянин, в ближайшие годы столица намерена стимулировать инвестиции в исследования и разработки. Город — крупнейший центр отечественного R&D (внедрения инноваций для улучшения продуктов и процессов). Столице необходимо расширять применение основных инструментов стимулирования частных инвестиций в НИОКР (налоговых вычетов, льготных кредитов, грантов), поддерживать кооперацию науки и бизнеса при трансфере технологий в реальный сектор и производстве высокотехнологичной продукции.

Еще одна важная задача — поддержка патентования и коммерциализации интеллектуальной собственности, без которой невозможно добиться реализации творческих проектов именно в Москве. В городе намерены помочь компаниям превратить патент в реально работающий актив, для этого запущен эксперимент по кредитованию под залог интеллектуальной собственности.

«Город не только дает 95-процентную гарантию по таким кредитам, но и компенсирует процентную ставку до трех процентов... Меньше чем за год было выдано кредитов на сумму свыше 258 миллионов рублей», — сообщил мэр.

Кроме того, важнейшим элементом инновационной экосистемы являются венчурные инвестиции. В столице действует их поддержка на ранней стадии развития проектов, финансируюемых за счет частных инвесторов — бизнес-ангелов. В конце прошлого года стартовала программа возмещения инвестиций таким физлицам, которые могут получить кешбэк до 10 млн рублей при инвестировании в венчурные проекты в Москве. Также для финансовой поддержки технологических компаний в городе запущено софинансирование проектов с частными инвесторами, выделяющими средства на реализацию иницитив и обладающими компетенциями для принятия инвестрешений.

Столичный Фонд развития венчурного инвестирования за время своей работы помог заключить свыше 150 сделок, поддержку получили более 100 инновационных организаций, частные инвесторы вложили в компании почти 3 млрд рублей. В марте размер фонда увеличили, из бюджета столицы выделили 2 млрд рублей для развития венчурного инвестирования. При этом в апреле фонд запустил две новые программы: ориентированную на кооперацию с частными венчурными фондами и организациями и обеспечивающую соинвестирование проектов в объеме до 300 млн рублей, а также призванную поддержать выход технологических компаний на биржу и предоставляющую льготные займы до 100 млн для готовящихся к выходу на IPO.

