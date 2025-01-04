Катки и лыжные трассы ждут москвичей в рамках проекта «Зима в Москве»
В разных районах Москвы зимой открыли катки и лыжные трассы для всех желающих. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.
Так, самые большие катки с искусственным покрытием на севере столицы находятся в парке «Ангарские пруды» и в проезде Черепановых в Коптево. В парке «Ангарские пруды» жители и гости столицы также могут посетить лыжную трассу.
Еще один лыжный маршрут расположен в Химкинском лесопарке у физкультурно-оздоровительного центра «Умка». Еще одна трасса с искусственным оснежением проходит по территории парка усадьбы Михалково.
Каток площадью около 20 тысяч квадратных метров находится на ВДНХ. Еще один каток есть в Бабушкинском районе столицы. В парке «Яуза» москвичам доступны тюбинговые горки, лыжные трассы и катки. В Гольяново также можно найти каток с искусственным льдом и лыжную трассу.
Не стоит забывать и про катки в «Сокольниках». Там посетители могут покататься на катке «Гигант» с натуральным льдом, посетить каток «Лед» с искусственным льдом, а также побывать на катке в 1-м Лучевом просеке.
На востоке Москвы открыли несколько лыжных трасс. Так, для активного отдыха москвичи также могут выбрать национальный парк «Лосиный остров». В районах Марьино и Люблино открыты три катка, в Выхино-Жулебино напротив д. 41 на ул. Привольная также работает каток с искусственным льдом. Кроме того, новый каток в этом сезоне залили в парке 850-летия Москвы.
Еще один каток с искусственным льдом появился на юге столицы в районе Нагатино-Садовники. Один из лыжных маршрутов можно найти в природно-историческом парке «Царицыно». Прокатиться на санях и ватрушках в округе можно на ледяных и снежных горках.
В Гагаринском районе на юго-западе столицы располагается целый кластер зимних развлечений. Самый длинный лыжный маршрут на юго-западе столицы начинается возле спортивного клуба «Альфа-Битца» рядом с 36 км МКАД в Битцевском лесу.
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