Собянин: Фонд музея «Царицыно» собрал 61 тысячу произведений искусства
В музее-заповеднике «Царицыно», которому исполняется 40 лет, сейчас собрано более 61 тыс. произведений декоративно-прикладного искусства народов СССР. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В настоящий момент в музее-заповеднике проводятся органные концерты, выставки, уроки, фестивали и благотворительные мероприятия, отметил Собянин. Он также рассказал, что 10 июня будет открыта выставка «Люди и фонды», которая стала совместным проектом нынешних и бывших сотрудников музея-заповедника.
Архитектуру «Царицыно» Собянин назвал жемчужиной.
«Одно из самых красивых мест – пейзажный парк. В нем есть заповедные участки, населенные редкими и исчезающими видами зверей и птиц», – подчеркнул мэр.
Известно, что музей-заповедник строился для императрицы Екатерины II в качестве ее резиденции. На территории «Царицыно» посетители также могут увидеть гроты, Башню-руину, светодинамический фонтан и оранжереи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru