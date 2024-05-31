Собянин: Фонд музея «Царицыно» собрал 61 тысячу произведений искусства

В настоящий момент в музее-заповеднике проводятся органные концерты, выставки, уроки, фестивали и благотворительные мероприятия, отметил Собянин. Он также рассказал, что 10 июня будет открыта выставка «Люди и фонды», которая стала совместным проектом нынешних и бывших сотрудников музея-заповедника.

Архитектуру «Царицыно» Собянин назвал жемчужиной.

«Одно из самых красивых мест – пейзажный парк. В нем есть заповедные участки, населенные редкими и исчезающими видами зверей и птиц», – подчеркнул мэр.

Известно, что музей-заповедник строился для императрицы Екатерины II в качестве ее резиденции. На территории «Царицыно» посетители также могут увидеть гроты, Башню-руину, светодинамический фонтан и оранжереи.



