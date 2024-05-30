В День защиты детей Музей Победы приглашает на масштабную программу

В День защиты детей, 1 июня, Музей Победы на Поклонной горе в Москве представит обширную программу. Для школьников и их родителей будут организованы мастер-классы и игры, аквагрим и флешмоб рисунков на асфальте, а ещё картинг, шоу барабанщиков и музыкальные выступления. Пройдут и эстафеты.

Кроме того, около Музея Победы продолжат работать более 70 интерактивных площадок, воссоздающих атмосферу 40-х годов ХХ века. Школьники смогут научиться пользоваться швейной машинкой, попробовать самостоятельно отремонтировать обувь, выковать монеты, оказать первую помощь и много другое. Они также узнают, как писали фронтовые письма и что было в солдатском вещмешке.

Юные гости смогут не только принять участие в десятках мастер-классов, но и пройти квест и получить призы за выполнение заданий на различных тематических локациях. Самых активных участников ждут призы.

Школьников и их родителей также приглашают посетить бесплатную автобусную экскурсию по мемориальному комплексу на Поклонной горе. Расписание и маршрут можно изучить на странице проекта «Парк Победы. Главный патриотический».

