На фестивале «Рыбная неделя» в Москве пройдут соревнования по сап-поло
В рамках проекта «Лето в Москве» в столице пройдет гастрономический фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». В первые дни лета горожане смогут принять участие в соревнованиях по рыбной ловле и сап-поло, также в программе выступления артистов и мастер-классы.
В первые дни лета на Гольяновском пруду пройдут показательные соревнования по сап-поло. Игра пройдет в два тайма продолжительностью менее четверти часа. Предусмотрен отборочный этап, за которым последует финал. В перерывах между соревнованиями на площадке состоятся мастер-классы.
Финальный этап благоустройства Гольяновского пруда завершился около трех лет назад. Его общая площадь составляет 8,6 гектара.
Гатсрономический фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» также позволит ведущим рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим компаниям со всей страны представить свою продукцию в столице.
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