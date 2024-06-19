Собянин: Фармкластер в ОЭЗ «Технополис Москва» станет крупнейшим в стране
Мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях рассказал о том, что российские производители лекарств в особой экономической зоне «Технополис Москва» вложили в экономику столицы свыше 40 миллиардов рублей.
По его словам, на сегодняшний день в столичный фармацевтический кластер особой экономической зоны включает в себя 12 компаний. Отечественные производители активно замещают иностранные препараты.
Так, например, на площадке «Печатники» работает фармацевтическая компания, которая зарегистрировала порядка 50 секретов производства. А другой столичный производитель открыл научно-исследовательский центр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru