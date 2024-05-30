Собянин: В Москве появится производство автоматов по продаже билетов
Правительство Москвы проведет электронный конкурс на офсет на поставку автоматов по продаже билетов в городском транспорте, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Цель обновления устройств — ускорить и упростить оплату для экономии времени пассажиров. Также в планах внедрение дополнительных сервисов и способов оплаты, например, с помощью биометрии», — пояснил мэр.
Предприятию, которое заключит с городом офсетный контракт, надлежит в течение двух лет создать или модернизировать производство в Москве. Правительство города со своей стороны обязуется за пять лет закупить около двух тысяч безналичных напольных сервисных автоматов.
С 2017 года в Москве заключили 19 офсетных контрактов на поставку различных товаров. Объем закупок по ним превышает 349 миллиардов рублей. Инвесторы уже завершили модернизацию производств по семи офсетам и начали поставки.
В июле 2022 года минимальный порог инвестиций в рамках подобных контрактов снизили с одного миллиарда до 100 миллионов рублей. Это позволило расширить практику заключения офсетов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru