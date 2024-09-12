Собянин: Ежедневно к порталу mos.ru обращаются более 2 млн раз

Он отметил, что благодаря порталу свыше 15,9 млн москвичей и миллионы гостей столицы получают круглосуточный доступ более чем к 420 сервисам и услугам, которые охватывают все сферы жизни большого города – от образования и здоровья до планирования досуга и решения вопросов ЖКХ. По словам Собянина, каждый день к порталу обращаются более двух миллионов раз.

Самыми популярными сервисами остаются электронные медкарта и дневник, а также передача показаний счетчиков воды и тепла. С 2021 года на mos.ru проходят онлайн-консультации сотрудников центров госуслуг «Мои документы», а также еще 13 ведомств.

